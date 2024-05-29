Україна може бити по території Росії зброєю, наданою Фінляндією, - глава МЗС Валтонен

Країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Uusi Suomi.

За її словами, Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права.

"Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - наголосила Валтонен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно бути жодних обмежень щодо застосування Україною західної зброї для ударів по РФ, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Проти ударів України по РФ західною зброєю також Італія, Німеччина, Польща, Чехія тощо.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.

Також читайте: Столтенберг про удари по території РФ: Українцям буде складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об’єкти по той бік кордону