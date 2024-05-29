Російська армія намагається перегрупуватися під Часовим Яром. Активних штурмів ворога стало менше, - ОСУВ "Хортиця"
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли в районі міста
За його словами, у районі Часового Яру було зафіксовано 405 ворожих обстрілів, 293 з яких відбулися за минулу добу.
Волошин зазначив, що більшість обстрілів припадає на південну частину Часового Яру, що приблизно на 7% більше, ніж минулого тижня.
Ближче до Білогорівки ситуація більш динамічна
Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що ворог вісім разів штурмував район Білогорівки, три штурми з них – із застосуванням бронетехніки.
За минулий тиждень середній відсоток штурмових дій і ворожих атак збільшився на 1%, додав він.
Волошин наголосив, що в середньому ворожа армія проводить до п'яти штурмів на добу. Він також зазначив, що кількість російських авіаударів на цьому напрямку зменшилася, але збільшилася кількість ворожих артилерійських та мінометних обстрілів.
За його словами, це пов'язано з тим, що більшість будівель зруйновані й артилерія зараз працює для прикриття піхоти.
Краматорський напрямок
Як додали в ОСУВ "Хортиця", від початку доби противник уже два рази намагався витіснити українських бійців з позицій, а штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки.