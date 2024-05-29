До 11 і 12 років засуджено двох зрадників, які здавали українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо двох зрадників, які допомагали окупантам на початку повномасштабного вторгнення РФ. Таким чином ще двоє ворожих поплічників отримали реальні терміни ув’язнення – 11 та 12 років за ґратами.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, один з чоловіків, фермер зі Сватівського району на Луганщині, отримав 12 років тюрми. За даними слідства, під час захоплення громади в березні 2022 року він "наводив" окупантів на помешкання учасників руху опору. Також зловмисник "підказував" домашні адреси односельців, які виїхали на підконтрольну Україні територію або мають проукраїнську позицію. Таким чином він допомагав рашистам грабувати оселі місцевих жителів та "розквартировувати" в них російських вояків.

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Крім того, зрадник власним автомобілем возив командування окупаційного угруповання РФ поблизу лінії фронту. За це поплічник агресора отримав перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися всією тимчасово окупованою територією регіону. Зазначається, що співробітники СБУ затримали чоловіка одразу після деокупації частини Луганщини.



Другий засуджений, ворожий пособник із Чугуївського району на Харківщині, отримав 11 років тюрми. У період захоплення громади він орієнтував окупантів на місцевості та "зливав" рашистам адреси українських патріотів. Після цього російські військові разом зі своїм поплічником вдиралися в оселі людей, викрадали їх, а потім грабували їхнє майно. Під час звільнення району Служба безпеки встановила місцеперебування зловмисника і затримала його.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради ймовірно пішли на співпрацю з російськими окупантами. Щодо 12 з них уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії.