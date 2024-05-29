Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі у 2023 році: Справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Слідство досі не вручило жодної підозри особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора на запит "Главкому".

"У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки", - йдеться в документі.

Розслідування триває за фактами державної зради і недбалого ставлення до військової служби.





Журналісти з матеріалів судового реєстру дізналися, що слідчі ДБР, які займаються цією резонансною справою, вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї.

"На вказаній техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися витік інформації про місце розташування військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Частина з них була задіяна у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, коли Росія нанесла прицільний ракетний удар по українським захисникам", - зазначається в матеріалі.

Також було допитано заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення, який входив до кола військових, які знали про нагородження військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.

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"За його словами, у середині жовтня 2023 року у нього виникли проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де пізніше публікувалися дані про нагороджених осіб. Свідок зазначив: змінив нову сім-карту і під нею зайшов у групу в Signal. Він також додав: звернув увагу на те, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на "ivan75hz". Хоча він його не змінював. Наразі суд арештував телефон цього військового.

Крім цього, щодо командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Дмитра Лисюка було складено протокол про військове адміністративне правопорушення за ч.2 статті 172-16 Кодексу про адмінправопорушення ("Бездіяльність військової влади"). Військовослужбовцю закидалося те, що протягом 3-7 листопада 2023 року він не повідомив (ані усно, ані письмово у вигляді доповіді) про загибель військових керівнику Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Таким чином командир бригади порушив дисциплінарний статут ЗСУ та внутрішні інструкції Міноборони, стверджувало слідство",- додали журналісти.

Видання зазначає, що ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів (не відібрала пояснень у полковника Лисюка, не вказала свідків).

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Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.

У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.

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