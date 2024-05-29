Митник зі Львівщини Конанець має апартаменти у Дубаї вартістю 175 тис. дол., - ЗМІ

Державний інспектор митного поста "Смільниця" Львівської області Андрій Конанець володіє апартаментами у житловому комплексі Дубаю, вартість яких становить 175 тисяч доларів. Це майно, а також дохід від оренди держінспектор у своїх деклараціях не вказував.

Про це ідеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти отримали доступ до транзакцій з офіційного реєстру Дубаю в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.

Відповідно до даних з Дубайського витоку, Андрій Конанець вклався у нерухомість у 2010 році – це студіо площею 34 квадратних метри у комплексі Lakeside. Ця квартира була придбана за 175 тисяч доларів (за теперішнім курсом це близько семи мільйонів гривень) і згодом здавалася в оренду. Дохід від оренди становив 36 тисяч доларів (це близько півтора мільйона гривень).

У доступних майнових деклараціях Конанець цю нерухомість не вказував. Так само – як і відомості про доходи від здачі в оренду.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" на Львівщині. До цього був головним інспектором митного посту "Яворів", ще раніше – головним інспектором посту "Краковець". Сукупно він задекларував разом з дружиною близько пів мільйона гривень заробітної плати за 2023 рік.

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На запитання Радіо Свобода щодо джерела походження коштів на це майно, а також чому ця нерухомість не вказана у декларації, як і доходи від оренди, Андрій Конанець відповів: "Це – непорозуміння, в мене немає ніякої нерухомості", – і більше спілкуватися з журналістами не захотів.