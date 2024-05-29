Україні потрібні винищувачі Gripen від Швеції, - посол Плахотнюк

Україна потребує винищувачів Gripen, які може надати Швеція.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Svenska Dagbladet, про це заявив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

За його словами, ще минулого року президент Зеленський під час візиту до Швеції заявив, що Україна дуже зацікавлена у постачанні Gripen.

"Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібне все, щоб захистити життя українців", - сказав дипломат.

Йдеться про виживання людей, додав Плахотнюк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

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