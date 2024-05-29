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Україні потрібні винищувачі Gripen від Швеції, - посол Плахотнюк

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Україні потрібні Gripen, заявив посол Плахотнюк
Україна потребує винищувачів Gripen, які може надати Швеція.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Svenska Dagbladet, про це заявив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

За його словами, ще минулого року президент Зеленський під час візиту до Швеції заявив, що Україна дуже зацікавлена у постачанні Gripen.

"Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібне все, щоб захистити життя українців", - сказав дипломат.

Йдеться про виживання людей, додав Плахотнюк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Поки група країн надавачів F-16 роздуплиться, то рак на горі свисне. А шведи узяли би та передали негайно. Ухопилися за ті F-16, як дурень за писану торбу. А у того F-16 навіть немає далекобійних ракет типу кацапських Р-37. А у Gripen - є! MBDA Meteor!
  • Wild MadDog
    На передачу в Україну та бойове застосування потрібні дозволи не тільки країни-власника пташки, а ще і країн, які надали до пташки вироблені у них вузли, агрегати, озброєння. Так це працює у Західному військовому альянсі
    Розробник та виробник згаданої Вами ракети - MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А тому на передачу та бойове застосування цих ракет потрібна згода урядів цих країн, при чому одностайна.
  • Роман с камнем
    ТО КУПІТЬ , ЧИ ПІНГВІНИ ВАЖЛИВІШЕ ? ОТ ***** !!!!
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