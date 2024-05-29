Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині, поранено чоловіка, він у важкому стані
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Сьогодні, 29 травня, війська РФ ударили безпілотником по селу Дніпровське Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під удар російського безпілотника потрапив 59-річний чоловік.
"Швидка" доставила його до лікарні у важкому стані. Потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення ноги, а також втратив частину руки. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.