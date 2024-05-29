Угорщина уклала угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві АЕС

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві другої атомної станції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Угорську АЕС "Пакш-2" будує російський "Росатом" з 2014 року. Російська компанія має побудувати два реактори потужністю 1,2 гігавата кожен.

"Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в атомній енергетиці, яка дозволяє нам використовувати досвід, який Білорусь набула тут при будівництві реакторів за подібною технологією", — сказав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в Мінську.

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Сійярто також розкритикував пропозицію деяких країн НАТО направити своїх військових в Україну для підготовки українських солдатів.

"Мене обурюють заяви про те, що країни ЄС, НАТО посилають військових в Україну", – сказав угорський міністр.

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