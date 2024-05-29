Унаслідок російського удару КАБом по Руській Лозовій поранено чоловіка

Окупанти обстріляли селище Руська Лозова на Харківщині, унаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 29 травня о 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району.

Унаслідок удару зазнав поранень 82-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

Крім того, у результаті обстрілу пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди та автівки.

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Раніше повідомлялося, що армія РФ обстрілює Вовчанськ із важких вогнеметних систем ТОС2 "Солнцепек" термобаричними боєприпасами, а також атакує місто керованими авіабомбами.