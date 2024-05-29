Унаслідок російського удару КАБом по Руській Лозовій поранено чоловіка
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Окупанти обстріляли селище Руська Лозова на Харківщині, унаслідок чого поранено чоловіка.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 29 травня о 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району.
Унаслідок удару зазнав поранень 82-річний чоловік. Його доставили до лікарні.
Крім того, у результаті обстрілу пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди та автівки.
Раніше повідомлялося, що армія РФ обстрілює Вовчанськ із важких вогнеметних систем ТОС2 "Солнцепек" термобаричними боєприпасами, а також атакує місто керованими авіабомбами.