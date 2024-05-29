Верховний Суд підтвердив чинність та обов’язковість застосування українського правопису, затвердженого 2019 року

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вітає рішення Верховного Суду, яким підтверджено чинність і обов’язковість застосування Українського правопису.

Про це повідомили в пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", - сказав Кремінь.

Він нагадав, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

"Як Уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів Уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису", - наголосив він.

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Уповноважений наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя та нагадав, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові його норми.

"Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти", - зауважив Кремінь.

Він також нагадав, що з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на підставі чинної редакції українського правопису.

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Новий український правопис

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів схвалив український правопис у новій редакції. У 2024 році минає п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.