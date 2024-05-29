На окупованих територіях Запоріжжя чоловіків 60-65 років змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Їм обіцяють, що вони проходитимуть службу у тилових підрозділах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом ситуація із поповненням особового складу армії ворога є вкрай невтішною для окупантів. Тому вони вдаються до таких "крайніх" заходів. Крім того, масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені Кремлем завдання.

У ЦНС зауважують, що лише на тимчасово окупованій Луганщині за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. А випадки залишення військової частини помножилися на двадцять.

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"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ. А окупантам і колаборантам нагадаємо – міжнародне право забороняє мобілізовувати мешканців захоплених територій до лав окупаційних військ. За це доведеться нести відповідальність", - додали в ЦНС.

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