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На окупованих територіях Запоріжжя чоловіків 60-65 років змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, - Центр нацспротиву

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Армія РФ
На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Їм обіцяють, що вони проходитимуть службу у тилових підрозділах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом ситуація із поповненням особового складу армії ворога є вкрай невтішною для окупантів. Тому вони вдаються до таких "крайніх" заходів. Крім того, масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені Кремлем завдання.

У ЦНС зауважують, що лише на тимчасово окупованій Луганщині за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. А випадки залишення військової частини помножилися на двадцять.

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"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ. А окупантам і колаборантам нагадаємо – міжнародне право забороняє мобілізовувати мешканців захоплених територій до лав окупаційних військ. За це доведеться нести відповідальність", - додали в ЦНС.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alex Nosov dd1cb531
    А рашистам и не нужно чтобы они сильно воевали. Они их утилизируют в первом же мясном штурме. ***** тупо зачищает землю от украинцев хоть даже прокацапленых. Рашистам нужна зачищеная земля от все кто хоть как то будет помнить как жилось при Украине и может сравнивать.
  • Izia Sidoroff
    А мобілізація передбачає твої хатєлки? Мобілізація це примус. Якби країна орієнтувалась виключно на бажаючих, то ти б був вже з польським прапорцем. Це у разі якщо ти тут на кацапів не працюєш. Бо країна вже була би захвачена. Добровольців в такій тотальній бойні недостатньо.
  • олексій петренко d3d59e6f
    Щось мені не віриться ,в кацапів вистачає молодих і здорових ,навіщо їм старі пердуни ,які і до фронту не доїдуть і щось у цього так званого "Центру нацспротиву" стало дуже багато зашкварів.
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