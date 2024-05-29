Умєров та Сирський працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський працюють над рішенням Кабінету мінстрів про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Про це Умєров написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно", - розповів міністр оборони.

Він також зазначив, що вони працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

"Днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої, утім наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо. Заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника. Дякую солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які мужньо захищають наші позиції та знищують окупанта. Провів продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення", - повідомив очільник міноборони.

Як писав Цензор.НЕТ, раніше Рустем Умеров заявив, що зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.

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