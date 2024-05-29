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Умєров та Сирський працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння

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Умєров: Кабмін виділить додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння
Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський працюють над рішенням Кабінету мінстрів про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Про це Умєров написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно", - розповів міністр оборони.

Він також зазначив, що вони працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

"Днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої, утім наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо.  Заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника. Дякую солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які мужньо захищають наші позиції та знищують окупанта. Провів продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення", - повідомив очільник міноборони.

Як писав Цензор.НЕТ, раніше Рустем Умеров заявив, що зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.

Читайте: Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Як звичайно у потужних цифрах які озвучує зепідрське шапіто лише пусті балачки. Бо по факту може виявитися, що з тих 300 млрд, більша частина буде виведена у оманські і катарські офшори, бо контролю над цими грошима досі немає
  • Sergiy Vitalyovich
    В США стало трохи дорожче жити, а родина пана Умєрова працювати та економити не планує, отже, просила підкинути грошенят. Що поробиш - мусить якось крутитися...
  • Валентин Коваль 7c749467
    Не хило вони там грішми ворочають
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