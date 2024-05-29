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92 бригада отримала від громади Києва вантажівки, пікапи та дрони, - Кличко. ФОТО

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Кличко передав 92 бригаді дрони та автомобілі
Мер Києва Віталій Кличко передав 92 окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка дрони та нові автомобілі від громади Києва.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні від громади столиці передали бійцям 92-ї бригади ЗСУ, які б’ються з ворогом на Харківщині, 38 нових авто. Зокрема, 34 пікапи JAC T6 та 4 військових вантажівки Daewoo Novus", - написав Кличко.

Кличко передав 92 бригаді дрони та автомобілі

Мер додав. що бійці 92 ОШБр отримали також дрони від столичної громади.

"На кошти, виділені з бюджету Києва, для 92-ї бригади придбали 112 одиниць БПЛА. А саме: 72 дрони Mavic 3, 20 дронів Mavic 3T Thermal. Більша частина з них - уже на фронті. І сьогодні передали ще 20 дронів DJI Matrice 350 RTK та два десятки Mavic 3", - зазначив Кличко.

Кличко передав 92 бригаді дрони від громади Києва

Кличко підкреслив, що гроші на автомобільну техніку та БПЛА були виділені в рамках міської цільової програми "Захисник Києва".

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"Цього року на оснащення 92-ї бригади столиця спрямувала вже 97 млн грн. Місто й надалі допомагатиме всім нашим Захисникам наближати Перемогу!" - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко поїхав на Харківщину та привіз допомогу захисникам Вовчанська та Куп’янська. Дрони та автомобілі від киян та мера отримали чотири військових підрозділи.

Також Кличко передав від громади столиці понад 800 дронів бійцям 112 бригади ТрО Києва та повідомив про виділення додаткових коштів з бюджету на оснащення військового підрозділу.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Olena Teslenko
    Який Віталій молодець!!!
  • Дмитро Капітун
    Автівки на війні довго не живуть, а китайські, якщо нові, ресурс мають більший, ніж волонтерські 20-річні євробляхи. Ну а щодо спонсорів війни - так, але ті ж дрони DJi теж китайські, як і більшість компонентів fpv-дронів.
  • Sergiy Vitalyovich
    Дуже добре, але даремно обрали китайські автівки - те гімно одразу посиплеться, а з ремонтом точно виникнуть проблеми, крім цього, ця контора є спонсором війни (я і їх комуняцька влада).
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