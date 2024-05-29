Євросоюз передав ДСНС України три системи розмінування DOK-ING MV-10. ФОТОрепортаж

ДСНС України отримала від Європейського Союзу три системи розмінування DOK-ING MV-10 для оснащення новостворених піротехнічних підрозділів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 29 травня Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала три системи розмінування DOK-ING MV-10 для оснащення новостворених піротехнічних підрозділів ДСНС України.

За словами заступника Голови ДСНС України Романа Примуша, зустріч з представниками Європейського Союзу в Україні є свідченням потужної та рішучої підтримки України з боку надійних партнерів.

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"Дякуємо Вам, пані Посол, за вашу активну роль в організації надання Україні міжнародної технічної допомоги та за непохитну підтримку у цей надзвичайно складний для нашої держави час, коли виборюється наше право бути вільними і незалежними у кривавій війні, яку розв’язала росія проти України", – наголосив він.

Техніку надано у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Комплексна підтримка національного сектору протимінної діяльності в Україні – оперативна допомога державним операторам у проведенні гуманітарного розмінування", де партнером з розвитку виступив Європейський Союз, а виконавцем – Державна установа Центральне агентство з управління проєктами (Литовська Республіка).

Як зазначається, комплекс MV-10 вже використовується у роботі саперами ДСНС, очищаючи забруднені вибухонебезпечними предметами території України. Ці машини є особливо ефективними при розмінуванні великих територій і здатні знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вони можуть розміновувати і на крутих схилах. Перевагою є також те, що комплекс особливо безпечний в процесі експлуатації завдяки дистанційному управлінню.

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Українські оператори, які працюватимуть з комплексом MV-10, пройдуть спеціальний навчальний курс. Весною цього року вже було проведено тренінг для екіпажів машин механізованого розмінування.

Окрім цього сторони обговорили технічні питання роботи цих систем розмінування. Представники ДСНС продемонстрували учасникам делегації методи використання та особливості їх експлуатації.

Також учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив Державній службі з надзвичайних ситуацій 49,5 млн грн для закупівлі трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу та придбання двох сідельних тягачів.