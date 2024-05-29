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Через застосунок "Резерв+" оновили дані 1,3 млн військовозобов’язаних, з них 15 тис. за кордоном, - Міноборони

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жінки в ЗСУ
Станом на 29 травня через мобільний застосунок "Резерв+" 1,3 мільйона військовозобов’язаних громадян України оновили свої дані, з них — 15 тисяч зробили це за кордоном.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Через ТЦК та СП оновили свої дані майже 58 тисяч військовозобов’язаних. А через ЦНАП – 80 тисяч військовозобов’язаних", — сказав Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що наразі 155 тисяч військовозобов’язаних жінок виконали цю норму закону.

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Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Dev Dev
    Що ви там напрацювали пенсіонери? Те що вибирали кожен раз як не дебіла то ще якесь лайно. Через ваші напрацювання тепер молодь гине. Напрацьовщики хринові. Ти Гена хитровимаханий, раз вважаєш що за тебе чи тобі подібних молодь буде життя віддавати.
  • vitaliymkua
    Той Гена, скоріше за все, пенсіонер- мусор, або військовий, якому 45- 55 років. І котрий усіх навколо називає ухилянтами, бо він пенс і на країну вже попрацював. І воювати Гена не піде.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Навіщо? Там відразу висновок з'явиться - годен.
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