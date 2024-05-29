Через застосунок "Резерв+" оновили дані 1,3 млн військовозобов’язаних, з них 15 тис. за кордоном, - Міноборони

Станом на 29 травня через мобільний застосунок "Резерв+" 1,3 мільйона військовозобов’язаних громадян України оновили свої дані, з них — 15 тисяч зробили це за кордоном.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Через ТЦК та СП оновили свої дані майже 58 тисяч військовозобов’язаних. А через ЦНАП – 80 тисяч військовозобов’язаних", — сказав Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що наразі 155 тисяч військовозобов’язаних жінок виконали цю норму закону.

Також читайте: Понад 700 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку" завдяки "Резерв+", - Міноборони

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.