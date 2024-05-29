Туреччина допоможе з відновленням української енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном та обговорив з ним напрямки співпраці країн для подолання наслідків російських атак на енергосистему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.

Галущенко наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.

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"Для нас це питання виживання наступної зими", - підкреслив міністр.

Посол Туреччини звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.

У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.

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