Туреччина допоможе з відновленням української енергетики
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства енергетики України.
Зазначається, що сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.
Галущенко наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.
"Для нас це питання виживання наступної зими", - підкреслив міністр.
Посол Туреччини звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.
У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.