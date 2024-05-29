"Це не відповідає дійсності!": Офіс Лубінця спростував заяви росіян про те, що Україна нібито призупинила обміни полоненими

В Офісі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що Україна призупинила обмін полоненими

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в офісі Уповноваженого з прав людини.

"Це не відповідає дійсності! Україна нічого не призупиняла! Обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія!" - йдеться в отриманій Суспільним заяві.

Також в Офісі омбудсмана нагадали, що, відповідно до Женевських конвенцій, першочергово варто здійснювати обмін тяжкопоранених і хворих. Україна вже давно одноосібно створила змішану медичну комісію. Однак країна-агресор таку ж комісію не створила і традиційно гальмує усі процеси, які націлені на збереження життя та здоров’я військовополонених.

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Окрім того, РФ не забезпечує належне листування українських полонених із родичами. А це також передбачено у Женевських конвенціях. Україна, своєю чергою, надає можливість навіть здійснювати телефонні дзвінки.

Як зазначається в заяві, також МКЧХ не має повного допуску до місць утримання українських військовополонених. Тому виникає й проблема із верифікацією українських полонених захисників та захисниць. Натомість Україна надає допуск до російських полонених без жодних перепон.

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"Відкритість української сторони на власні очі бачив і омбудсман Туреччини, який відвідав табір для російських військовополонених. Проте відповідного візиту до Росії ми досі не бачили", - наголошує українська сторона.

Також Росії була озвучена готовність української сторони спільно з представниками російської візаві відвідати місця утримання військовополонених з обох сторін. Проте Росія не погодилася на цю пропозицію.

"РФ має виконувати прості зобов'язання – дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Всі інші дії і слова – це відволікання і провокація!" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявила у середу, 29 травня, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". Агенція посилається на державне інформаційне агентство ТАСС. При цьому Москалькова звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

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Обмін полоненими

Нагадаємо, 8 лютого відбувся останній обмін військовополоненими. Додому повернулося ще 100 українських громадян.

За даними Штабу, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.

У березні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що російська сторона максимально затримує обмінні процеси.