Не варто публічно обговорювати дозвіл Україні на удари по РФ, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Дискусії про дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю мають походити непублічно.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Пісторіус наголосив, що в інтересах військової тактики та стратегії має бути зрозуміло, що не варто публічно обговорювати, що можливо і що дозволено.

"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", - пояснив німецький міністр.

Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості. "Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", - додав міністр.

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Заборона на удари по території РФ західною зброєю

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США.

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Президент України Володимир Зеленський вважає таку заборону несправедливою.