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Заступник міністра фінансів США Адемо у Києві обговорив боротьбу з корупцією та нові санкції щодо російського ВПК

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Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо
Під час візиту до Києва заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо обговорив санкції проти російського ВПК та боротьбу з корупцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб тиснути на цей військово-промисловий комплекс, використовуючи санкції та експортний контроль, і вважати, що все, що ми будемо робити попереду, є значною частиною наших розмов з українськими офіційними особами", — сказав Адеємо під час брифінгу у Києві.

Адеємо також обговорив з українськими посадовцями зусилля Києва в питання боротьби з корупцією та наголосив, що США продовжуватимуть допомагати Україні залучати приватні інвестиції, зокрема, шляхом збільшення фінансування державного сектору. У Києві Адеємо провів зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими урядовцями.

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Посадовець американського Мінфіну також зазначив, що США зосереджують увагу на співпраці з лідерами країн "Групи семи", щоб розблокувати близько 300 мільярдів доларів російських активів, які були заморожені в країнах Заходу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. За словами Адеємо, прибутки з цих активів дали б Україні доступ до більшого фінансування в середній та довготерміновій перспективі.

Нагадуємо, США пропонують "Групі семи" із доходів від російських активів надати Україні позику вартістю до 50 мільярдів доларів. Міністр фінансів Італії під час зустрічі G7 сказав, що рішення не вдається ухвалити, бо між країнами лишаються "істотні технічні та правові питання", але всі розуміють, що рішення ухвалити потрібно.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Royal Flush d24c21f6
    Зеленський заявив, що в Україні немає корупції
    Він заявив, що «все чисто», а Україна слідує реформам.
  • Pan Lipko
    Безглуздо як із наркобаронами обговорювати зменшення наркотрафіку. Ц.і бджоли меду не носять.
  • kergudu barbambiya
    заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо Джерело:
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    Адеємо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

    Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

    У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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