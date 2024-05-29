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Пісторіус проти відправки німецьких військових інструкторів в Україну

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міністр оборони Німеччини Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус проти відправки німецьких інструкторів в Україну для підготовки солдатів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Додаткова вартість, якої я не бачу, є непропорційною до ризику та зусиль, які доведеться докласти, і тому це не варіант для нас", - сказав Пісторіус.

Водночас німецький міністр наголосив на важливості навчання українських військових на зенітних системах Patriot у Німеччині і назвав це важливим внеском у підтримку України.

Також читайте: Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • VVS UA
    Ну і Дурень, могли б твої інструктори навчитись кориснішому для себе
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Німці не були проти проти відправки американських солдат в Германію.
  • Alex Zverev 46d6768b
    Дядюшка Сорос поработал, и немцы "вдруг" из вроде как самых рьяных помощников Украины стали супер осторожными. Сейчас настала очередь французов быть друзьями. Кто будет следующим "другом"? Глобальный троллинг от глобалистов в действии!
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