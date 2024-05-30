Хто б не представляв США на Саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України, - Білий дім
Таку позицію висловив у середу під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні я не маю планів для оголошення щодо представництва (США - Ред.) на Саміті миру", - відповів радник на запитання, чи буде представлений президент Байден на саміті у Швейцарії і якщо ні, то хто буде з американської адміністрації.
Він наголосив, що "хто би не представляв Сполучені Штати на Саміті миру, не можна сказати, що США не підтримують України". Він також підкреслив, що в будь-якому разі не можна сказати, що президент Байден не підтримує Україну.
"Від самого початку цього конфлікту жоден інший лідер не зробив і не продовжує робити стільки, скільки робить президент Байден, аби бути певними, що Україна має все необхідне для захисту від російської агресії", - запевнив Кірбі.
За його словами, жоден інший лідер не зробив стільки для взаємодії з Україною: як для забезпечення негайних оборонних потреб, так і для зміцнення ЗСУ на довгу перспективу.
"Як би не виглядало завершення війни, вони (народ України – Ред.) все одно матимуть довгий кордон із Росією. І це кордон, який їм потрібно буде захищати. І президент взяв зобов’язання перед Україною бути поруч із ними на далеку перспективу", - підкреслив радник Білого дому.
Він також підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Українську формулу миру, представлену президентом Зеленським у 2022 році.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сполучені штати будуть представлені на Глобальному саміті миру, проте наразі немає інформації, чи братиме участь Джо Байден.