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Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території РФ

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Умєров обговорив з Остіном право України бити по території РФ
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої наголосив на тому, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму фейсбуці.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті.

За словами Умєрова, Головнокомандувач Олександр Сирський детально доповів щодо ситуації на полі бою.

Міністр оборони окремо поінформував свого американського колегу про процес мобілізації та відновлення наших бойових бригад.

"Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів. Росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту. Окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території. Вдячний нашим американським партнерам за постійну підтримку та допомогу", - резюмував РУстем Умєров.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський працюють над рішенням Кабінету мінстрів про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Читайте: Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Ольга Пелле
    Яке ж воно тупе все оце зелене шобло! Та хто в тебе забирає те право? Лупи куди хочеш своєю зброєю, де вона твоя зброя? Роздерибанена по оффшорах, закопана в асфальт? А коли тобі даром дають, то вже вони мають свої права, отут би тобі головою думать, а не сракою і вчитися хоч якоїсь дипломатії, а то суцільне хамство так і пре.
  • Наталия Гончар
    Давайте відмітимо - поки представник мінфіну США вчив міністра України, як боротися корупцією й де брати гроші у своїх заКОРМАХ , вилізли підЄрмаківські ПРихвостні распальцовувати партнерів . А там Кірюшка Тимошенко скільки дав на перевід МАРОДЕРНІ на офшори після останніх махінацій з фортифікаціями на Харківщині - та ні НАВІТЬ ІМІТАЦІЇ НЕ БУЛО , якщо не рахувати інтервю нетряпкиякоїсь журналістці в одязі цвєта хакі на роздовбаній глині будівельного майданчику ? Кірюху мабуть скоро Єрмак в бетон споруд заллє щоб не видав усіх...Може й разом з Умєровим? а може й ні, бо Ахмєтову він ще потрібний .
  • andi Mir
    ))))))))))))) тобі ще хтось тут віре?
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