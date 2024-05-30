Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території РФ

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої наголосив на тому, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму фейсбуці.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті.

За словами Умєрова, Головнокомандувач Олександр Сирський детально доповів щодо ситуації на полі бою.

Міністр оборони окремо поінформував свого американського колегу про процес мобілізації та відновлення наших бойових бригад.

"Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів. Росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту. Окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території. Вдячний нашим американським партнерам за постійну підтримку та допомогу", - резюмував РУстем Умєров.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський працюють над рішенням Кабінету мінстрів про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

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