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Росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину протягом дня. Обстрілів зазнали 8 громад

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Російські обстріли Сумщини 29 травня
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Краснопільська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого загинуло 2 людей та ще 5 людей поранено. Також був обстріл з міномету (4 вибухи).
  • Миропільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), унаслідок чого поранено 1 людину.
  • Шалигинська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади.
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (11 вибухів)
  • Путивльська громада: здійснено мінометний обстріл (17 вибухів).
  • Великописарівська громада: завдано обстріл з використанням БпЛА (4 вибухи) та обстріл з міномету (8 вибухів).

Як інформува Цензор.НЕТ вранці 29 травня російські військові атакували смт Краснопілля Сумської області. Пізніше обстрілу зазнало місто Середино-Буда

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Автор: Остап Грицишин

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