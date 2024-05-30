Ворог вночі завдав удару по критичній інфраструктурі Харкова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше.
На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих", - зазначив Терехов.
За словами Синєгубова, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.
"Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода.