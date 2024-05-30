Ворог вночі завдав удару по критичній інфраструктурі Харкова

Близько 2 години ночі 30 травня росіяни завдали чергового удару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих", - зазначив Терехов.

За словами Синєгубова, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.

"Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода.

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