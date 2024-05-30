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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 506 260 осіб (+1160 за добу), 7710 танків, 13101 артсистема, 14913 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 506260 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13101 (+35) од,
  • РСЗВ  – 1088 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 17849 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Огусто
    Як за пів ляма впало, так і орки стали закінчуватись. Під двушку доходило.
    Слава Україні!
    ЗСУ - Титани!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3749 день москальсько-української війни.
    132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
    Арта 36, броня 32, логістика 53!
    Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Qq Qqq f1a4586b
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