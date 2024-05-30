Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 506 260 осіб (+1160 за добу), 7710 танків, 13101 артсистема, 14913 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 506260 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7710 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,
- артилерійських систем – 13101 (+35) од,
- РСЗВ – 1088 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)