Німеччина "обережно" схиляється до дозволу Україні бити по території РФ німецькою зброєю, - Politico

Уряд Німеччини поступово та "обережно" відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні бити німецькою зброєю по військовим цілям території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що Берлін схиляється до того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по Росії німецькою зброєю.

Представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією".

"Оборонні дії України не обмежуються власною територією, але можуть бути розширеними й на територію агресора", - сказав він.

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Проте він наголосив, що не може розкрити "конфіденційні" домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї.

Гебештрайт також стверджував, що заява Шольца річної давнини, в якій він сказав, що існує "консенсус" щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на території Росії, була "констатацією факту", яка була правдивою на той час, але не обов'язково буде правдивою в майбутньому.

Неназваний співрозмовник журналістів, знайомий з позицією німецького уряду, також сказав, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині Росії, не вдаючись у подробиці.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

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