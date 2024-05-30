Удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі: Офіс Генпрокурора спростовує інформацію про розвал справи в суді

Інформація про те, що кримінальна справа за інцидентом загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі розвалилася в суді не відповідає дійсності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Триває комплекс слідчих дій

Зазначається, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.

Адміністративний протокол на комбрига

"Окремо зазначимо, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію", - повідомили в ОГП.

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Натомість після розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.

"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", - додали у пресслужбі.

Загибель воїнів 128-ї бригади у Запорізькій області

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

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128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.

У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.