Удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі: Офіс Генпрокурора спростовує інформацію про розвал справи в суді
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Триває комплекс слідчих дій
Зазначається, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.
Адміністративний протокол на комбрига
"Окремо зазначимо, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію", - повідомили в ОГП.
Натомість після розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.
"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", - додали у пресслужбі.
Загибель воїнів 128-ї бригади у Запорізькій області
Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.
У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.