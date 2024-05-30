Миколаївська ОВА закупила колоди для укріплення фортифікаційних споруд втричі дорожче ринкових цін, - "Наші гроші"

За даними журналістів-розслідувачів, вартість соснових колод, які використовуються для будівництва фортифікаційних споруд, з урахуванням доставки мала б становти для Миколаєва 3900 – 4400 грн за кубометр. А в кошторисах Миколаївської ОВА стоїть втричі вища ціна - 11 400 грн.

Про це йдеться в розслідуванні видання "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

"Держава вилучає колоди у державних лісгоспів на потреби ЗСУ. В першому кварталі цього року деревину забирали по ціні від 1 700 до 2 600 грн за кубометр із ПДВ залежно від діаметрів колод і класу якості деревини. Доставка… до Миколаєва коштує від 1 100 до 1 500 грн/куб. Ще 300 гривень коштує підвезення/завантаження. Відтак… вартість соснових колод у Миколаєві мала б скласти від 3 900 до 4 400 грн за кубометр. Але в фортифікаційних кошторисах миколаївців стоїть ціна 11 400 грн. Тобто фактично втричі дорожче від ринкових цін", - йдеться у публікації "Наших грошей".

Видання зазначає, що біржова ціна сосни, яку вільно реалізовують державні лісгоспи, на "Українській енергетичній біржі" зараз становить близько 2 400 грн за кубометр.

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Також наголошується, що в ціну 11 400 грн, яка вказана в кошторисах Миколаївської ОВА, не включено вартість транспортування. Доставка по області до місця будівництва в кошторисі вказана окремо і коштує 720 грн за кубометр із ПДВ, пишуть "Наші гроші".

Якщо порівнювати з цінами в деяких інших регіонах, у Миколаєві вартість колоди більше майже в сім (!) разів, йдеться у розслідуванні.

"Найочевидніша різниця із цінами в кошторисах Держвідновлення у Сумській області, де колоди враховані по 1 752 грн, – миколаївські колоди майже в сім разів дорожчі. Крім того, миколаївська деревина майже втричі дорожча від цін, які "Наші гроші" знаходили у системі "Прозорро". Наприклад, у квітні дві військові частини замовили колоди на сотні мільйонів гривень по 4 236 – 4 320 грн за кубометр. Ба більше, навіть у скандальних контрактах Харківської обладміністрації деревина вдвічі дешевша від миколаївського кошторису", - зазначається в публікації.

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