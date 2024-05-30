Пентагон будує у США завод, який вироблятиме 155-мм боєприпаси для України, - NYT
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Як зазначається, це буде перше подібне підприємство, яке Пентагон будує з нуля після початку повномасштабної війни в Україні.
Видання пише, що Пентагон минулого року поставив завдання виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року, щоб забезпечити українські артилерійські бригади.
"Заводи в Скрентоні й Вілкс-Барре, штат Пенсильванія, разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць. Новий завод General Dynamics в Мескіті, штат Техас, вироблятиме 30 тисяч снарядів щомісяця, коли вийде на повну потужність", - йдеться у матеріалі.
У NYT зауважили, що американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon.
Завод у Мескіті надасть близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність наступного року.