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США звинуватили керівництво Китаю у підтримці війни РФ проти України та попередили про санкції

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США попередили Китай про санкції за допомогу РФ 
У середу, 29 травня, Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями з боку США та інших країн НАТО.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл під час візиту до Брюсселя, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз існує нагальна потреба в тому, щоб країни Європи й НАТО "надіслали Китаю колективне повідомлення про занепокоєність його діями, які, на нашу думку, дестабілізують ситуацію в самому серці Європи".

Кемпбелл зазначив, що підтримка Китаю допомагає РФ відновлювати елементи її озброєння, включаючи далекобійні ракети, артилерію, безпілотники, а також здатність відстежувати пересування на полі бою.

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"Те, що ми бачимо з боку Китаю в Росії, не є одноразовим випадком або парою фірм-ізгоїв, які беруть участь у підтримці Росії. Це постійні, всеосяжні зусилля, які підтримуються керівництвом Китаю і спрямовані на те, щоб надати Росії всіляку підтримку за лаштунками", - заявив Кемпбелл.

Заступник держсекретаря США наголосив, що дії Китаю створили потенціал для Росії не лише на полі бою в Україні, але й дозволили "кинути стратегічний виклик іншим країнам Європи".

Водночас, як пише Reuters, Кемпбелл відмовився уточнювати, якими можуть бути подальші кроки США.

"Я думаю, що нам потрібно буде надіслати чіткий, недвозначний сигнал Пекіну про те, що такі кроки, які робить Китай, небезпечні для довгострокової стабільності в Європі", - додав він.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Mobilis in mobile
    Я б не став називати це підтримкою з боку китайців, це скоріше війна Китаю проти Заходу, яку вони ведуть на території України, руками росіян вбиваючи українців. Чи поставили б снаряди і ракети КНДР, якби не якісь домовленості з Китаєм? Чи постачали б Шахеди та ймовірно ракети з Ірану, якби не постачання туди комплектуючих з китайських заводів? Чи продовжувався б такий темп випуску *********** в ерефії, якби не сировина з КНР? І т.п. Та врешті-решт, чи вирішив би Путлєр почати війну, якби не погодження цього з Сі? Збрехав звісно про побідоносні 3 дні, але для Пекіну було цікаво подивитись на реакцію Заходу, порівняти ситуацію з Тайванем.
    Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
    І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Попередження потужне?
  • Lopik Kocur
    ключове слово в цьому всьому висері - ЗАНЕПОКОЯНІСТЬ
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