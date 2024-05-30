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Уряд Румунії хоче провести спільне засідання із Кабміном України, - прем’єр Чолаку

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Чолаку хоче провести спільне засідання урядів України та Румунії
Прем’єр Румунії Марчел Чолаку планує провести спільне засідання з урядом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Чолаку розповів, що спільне засідання урядів Румунії та України відбудеться найближчим часом, швидше за все, у Бухаресті.

"На останній зустрічі у Києві ми домовилися провести засідання у Бухаресті. Швидше за все, вона відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав румунський прем'єр.

За словами румунського прем'єра, він хотів би розширити формат зустрічі, запросивши на нього представників урядів Молдови та Польщі

 "Нехай це будуть Румунія, Польща, Україна і, можливо, Молдова. Ми говоримо про регіональну стратегію, про країни, які найбільше допомогли Україні з біженцями", - зазначив він.

Попереднє спільне засідання урядів Румунії та України відбулось у Києві 18 жовтня 2023 року.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    підфартило шмигалю, нашару поїсть поспить у бухаресті.
  • Wild MadDog
    ще й два відра світла привезе собі додому
  • CrossFirenko
    Нафіга??? Їм до Єрмака на поклон потрібно.
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