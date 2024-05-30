НАТО має лише 5% ППО, необхідної для захисту країн Східної та Центральної Європи у разі повномасштабного нападу, - Financial Times

Згідно з власними оцінками Альянсу, у країнах Східної та Центральної Європи є лише незначна частина протиповітряної оборони. Її недостатньо для захисту східного флангу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

За словами джерел, країни НАТО здатні забезпечити менше ніж 5% потужностей ППО, які вважаються необхідними для захисту членів Альянсу у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

Один високопоставлений дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і авіаударів є "головною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення", але зараз цього нема.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в четвер у Празі для дводенних переговорів, спрямованих на підготовку до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні. Центральною темою буде посилення європейської оборони. Деякі європейські лідери та військові чиновники вважають, що Росія може атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття.

Видання зазначає, що нездатність європейських держав-членів НАТО в останні місяці надати Україні додаткові системи ППО підкреслила обмеженість запасів на континенті.

Представник НАТО заявив, що "цілі щодо потенціалу та плани оборони засекречені", але додав, що протиповітряна та протиракетна оборона "є головними пріоритетами" і що "запаси були скорочені".

"Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності", – сказав чиновник.

Нагадаємо, у травня стало відомо, що країни-члени НАТО розглядають можливість відправки інструкторів для навчання військових в Україні.

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