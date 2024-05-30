Рашист, який став "поетом СВО", викрав і жорстоко вбив мешканку окупованого Луганська: вона нібито займалася розвідкою на користь ЗСУ

У Росії судять старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та рядового Олексія Дорожкіна. Їх звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві 23-річної жительки окупованої Луганської області. Дівчина нібито служила в ЗСУ й працювала на українську розвідку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Що відомо про вбивство?

За версією слідства, дівчина нібито погрожувала російському офіцеру Жамідулову, що розповість про їхній інтимний звʼязок його дружині.

Жамідулов заявляв, що Валентина Давронова служила в українській армії з 2018 до 2021 року і на її тілі є татуювання з українською символікою. Також він стверджував, що вона нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ.

Окупанти викрали та доставили її до пункту тимчасової дислокації частини як українську розвідницю.

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Там потерпілу зарізали ножем, а її тіло підірвали трьома гранатами Ф-1, намагаючись приховати сліди злочину. Вони сподівались, що таким чином тіло дівчини неможливо буде впізнати.

Дівчину завели до солдатської лазні, де Айдин Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла.

Крім того, як пише "Коммерсант", у вбивстві в солдатській лазні брав участь командир бойової машини розвідувального взводу сержант Роман Плещеєв (його справа слухатиметься окремо). Айдин Жамідулов наказав йому добити жертву - ударом ножа в серце.

23-річна дівчина, яку вбили окупанти

Російський офіцер був "поетом СВО"

Як зазначається, Жамідулов відомий тим, що під час підготовки до бойових дій писав патріотичні вірші, виконання яких рекламувало міноборони РФ.

В інтервʼю він розповідав, що вдома на нього чекають дві доньки та дружина, які "ним пишаються".

У жорстоко вбитої окупантами луганчанки Валентини залишилася маленька донька.

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