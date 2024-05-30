Італія проти використання її зброї для ударів по РФ, - глава МЗС Таяні

Зброя, які надсилає Італія Україні, не має застосовуватися для ударів по території Росії.

Про це заявив глава МЗС Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні", - сказав міністр.

Раніше віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко прокоментував заклик генсека НАТО Столтенберга зняти обмеження на використання зброї для ударів по РФ.

"НАТО не може змусити нас вбивати в Росії, а також ніхто не може змусити нас відправити італійських солдатів воювати або вмирати в Україні", - сказав він, додавши, що всі, хто "хоче війни" можуть поїхати воювати до України.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

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