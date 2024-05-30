Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890
6 72739
У Швеції заявили, що передадуть Україні два літаки розвідки та управління ASC 890.
Про це повідомив речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон, інформує Цензор.НЕТ.
"Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні на суму € 1,16 мільярда. Пакет включає два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон передав літак безпосередньо послу України у Швеції.
Літаки радіолокаційної розвідки від Швеції
Нагадаємо, 29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.
У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16.