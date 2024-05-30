Росіяни продовжують штурмувати Липці, наступають з напрямків населених пунктів Глибоке та Мороховець, - Нацполіція

Російські загарбники намагаються витіснити українських військових з позицій на Харківському напрямку, продовжують наступ у районі Липців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"У зоні відповідальності бригади противник намагається продовжувати наступ в районі населеного пункту Липці з метою витіснення військових із зайнятих позицій. Веде наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Мороховець", - заявив він.

Росіяни йдуть малими штурмовими групами, залучаючи техніку лише в окремих випадках.

Також відбуваються бої в районі Вовчанська, ситуація залишається під контролем українських військових. За словами Музичука, легше за все окупантів вистежити вночі, оскільки вдень вони добре маскуються під лісисту місцевість.

Нагадаємо, днями Музичук повідомляв, що на підступах до Часового Яру Донецької області тривають інтенсивні бої. На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог посилює штурми на Часів Яр, для атак застосовує велику кількість живої сили та техніки, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков. ВIДЕО