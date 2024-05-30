Військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Військовозобов’язаних жінок визначених спеціальностей можуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані впродовж двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Їх (жінок - ред.) так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - посянив він.

Таких жінок штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 тисяч гривень.

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Начальник Кременчуцького РТЦК зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їхньою особистою згодою, відповідно до постанови Кабінету міністрів № 560.

Медичний огляд

Водночас Волков уточнив, що у період обов’язкового уточнення облікових даних, який триватиме до 16 липня, на медичний огляд не направляються ті військовозобов'язані жінки, які:

мають право на відстрочення від призову;

віком старше 55 років;

заброньовані;

ті, які мають дійсний військово-обліковий документ.

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Він додав, що військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.