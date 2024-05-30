Данія дозволить Україні використовувати F-16 проти цілей на території РФ, - глава МЗС Расмуссен

Данія підтримує право України завдавати удари данським озброєнням, зокрема переданими винищувачами F-16, по військових цілях у Росії. Це є частиною самооборони Києва.

Про це заявив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен перед засіданням Ради у закордонних справах ЄС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дозвіл на удари по Росії з озброєння Данії – це не нова позиція країни і є частиною допомоги.

"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах у данському парламенті, ми з самого початку ясно дали зрозуміти, що можлива атака військових об’єктів на території агресора є частиною самооборони", - наголосив Расмуссен.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно ухвалює рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

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