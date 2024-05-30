Прем’єр-міністра Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

"Я хочу всім сказати, що ніхто у Грузії не дочекається Майдану. Нагадаю, якими були результати Майдану для України. Тоді реально уряд України був призначений ззовні спочатку один раз, потім ще раз. Зрештою ті, хто призначав уряд ззовні, не взяли на себе відповідальність за події, що розвивалися в цій країні. До 2013 року Україна була країною із територіальною цілісністю, а її економіка становила 200 мільярдів доларів. Сьогодні ця країна - обвалена", - сказав він.

Також, сказав Кобахідзе, економіка України "значно скоротилася", а 20% території окуповано.

"Загинуло десятки тисяч людей. Хто за це несе відповідальність? Ніхто! Тому найголовніше, в чому нам слід бути обережними, це незалежність Грузії, бо ніхто інший не може взяти на себе відповідальність за захист інтересів нашої країни. Найкраще це продемонстрував приклад України", - додав прем'єр Грузії, не згадавши про російську агресію проти України.

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