У Польщі затримали двох громадян Білорусі та одного поляка. Їх підозрюють у шпигунстві на Росію

Двох білорусів і поляка звинувачують у роботі на іноземну розвідку та диверсійній діяльності. Їх затримали на три місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Прокурор висунув трьом затриманим звинувачення в участі в організованій злочинній групі з метою здійснення діяльності на користь іноземних розвідок проти Республіки Польща, а також в участі в діяльності російської розвідки та здійсненні диверсійно-саботажної діяльності на території Польщі в обмін на обіцянку фінансової вигоди.

Своєю чергою Агентство національної безпеки поінформувало, що трьох зазначених осіб затримали за підозрою у скоєнні підпалів об'єктів у різних частинах країни.

У відомстві додали, що це чергові затримання в рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, яке займалося диверсіями, зокрема підпалами, за завданням російських спецслужб.

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Шпигуни Росії в європейських країнах

Нагадаємо, у 2023 році у Польщі ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на ФСБ та планувала, зокрема, спустити з рейок потяг з військовим транспортом у Польщі та Україні.

Видання The Washington Post повідомило, що російські спецслужби через інтернет вербували для співпраці українських біженців у Польщі. Завербовані біженці отримували різні завдання – від розклеювання листівок до диверсій на залізниці.

Наприкінці 2023 року болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрев висловив занепокоєння щодо диверсійної кампанії, яку веде РФ, намагаючись зірвати постачання зброї в Україну. Він закликав вжити заходів на національному рівні та на рівні НАТО.

У Баварії (Німеччина) у квітні 2024 року заарештували двох агентів, які працювали на російські спецслужби. Вони планували диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні.

Напочатку травня цього року у Норвегії викрили групу російських агентів, які могли готувати диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Служба безпеки країни заявила, що Росія хоче зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками.

Розвідки західних союзників згодом заявили, що помітили збільшення кількості незначних диверсійних операцій в Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії, спрямованої на підрив підтримки військових зусиль України.