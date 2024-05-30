Люксембург внесе п’ять млн євро до артилерійської коаліції для України

Люксембург оголосив про внесок 5 млн євро в артилерійську коаліцію для фінансування потужностей Caesar для України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

"Люксембург вносить 5 мільйонів євро до артилерійської коаліції для фінансування потужностей Caesar на користь України. Люксембург також рухається до придбання сухопутної техніки Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Парижі розпочала роботу нова міжнародна Коаліція артилерії щодо посилення ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція поставить Україні 78 САУ Caesar, - міністр оборони Лекорню

Що відомо про САУ Caesar

Caesar - французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Перший зразок гаубиці показали лише 1994 року, а вже 2000 року Збройні сили Франції уклали контракт на постачання п'яти таких установок. Перші САУ з цього замовлення були поставлені вже наприкінці 2002 року. Серійне виробництво розпочалося 2007 року.

Тактико-технічні та інші характеристики

Вага: 18,5 тонн;

Довжина гармати: 10 метрів;

Довжина корпусу: 10,5 метра;

Висота: 3,26 метра;

Ширина: 2,55 метра;

Двигун: дизельний;

Швидкість руху: по шосе - 80 км/год, по пересіченій місцевості - 50 км/год;

Запас ходу по шосе: 600 км;

Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1;

Максимальна швидкострільність: 6 пострілів на хвилину;

Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6).

Українські військові відмічають маневреність, швидке заняття бойової позиції, швидке приведення до бою САУ Caesar. А також далекобійність та точність.

САУ "Caesar" можна використовувати для знищення: