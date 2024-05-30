Росіяни обстріляли низку населених пунктів Харківщини, постраждали 3 особи, зокрема дитина

Російські окупаційні війська завдали ударів по 4 населених пунктах Харківщини, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема дитина.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни обстріляли село Червона Поляна Старовірівської громади. Відомо про 3 постраждалих, зокрема дитину 2017 р.н.

Близько 08:00 війська РФ атакували FPV-дронами с. Івашки Золочівської громади. Пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.

О 10:00, за попередньою інформацією, внаслідок влучання двох КАБів по с. Юрченкове Вовчанської громади зруйновано два магазини. Постраждалих немає.

Також о 12:00 у с. Колодязне Дворічанської громади через обстріли було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

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