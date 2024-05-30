Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України наступного тижня, - Reuters

Франція найближчим часом може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три дипломатичні джерела.

Про це можуть оголосити вже наступного тижня під час візиту президента Зеленського до Франції.

Джерела зазначають, що Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Україні у військових зусиллях, хоч деякі з його партнерів по ЄС побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Читайте також: Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України

Двоє дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків, які надасть Захід.

Франція також фінансуватиме, озброюватиме і навчатиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент Емманюель Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії.

Читайте: Макрон та Зеленський зустрінуться в Нормандії 6 червня, - ЗМІ