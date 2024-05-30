Російські окупанти після тривалої паузи знову почали штурмувати острів Нестрига, - ОК "Південь"
Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. Так само на Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки", - розповів він.
За словами Плетенчука, таке загострення на фронті пов’язане із підготовкою до Саміту миру у Швейцарії.
"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що йде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", - додав речник ОК "Південь".