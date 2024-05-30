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Російські окупанти після тривалої паузи знову почали штурмувати острів Нестрига, - ОК "Південь"

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Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук
На лівобережжі Херсонської області російські війська знову вдалися до штурму острова Нестрига. Загалом за день окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ 19 разів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. Так само на Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки", - розповів він.

За словами Плетенчука, таке загострення на фронті пов’язане із підготовкою до Саміту миру у Швейцарії.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що йде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", - додав речник ОК "Південь".

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Автор: Валерiя Сушкова

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