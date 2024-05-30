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У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тис. справ проти України, - суддя Гнатовський

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У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тисяч справ проти України
Україна перебуває у п’ятірці лідерів за кількістю справ у ЄСПЛ.

Про це заявив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на розгляді ЄСПЛ є справи, пов’язані безпосередньо з війною.

"Їх з початку широкомасштабного вторгнення не така величезна кількість, як можна було прогнозувати, але вони вже становлять суттєву кількість. Мушу також згадати, що досі розглядаються деякі заяви, пов’язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсації", - зазначив Гнатовський.

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"Загалом ось така структура скарг проти України, яких на розгляді ЄСПЛ наразі залишається понад 8 000", - сказав суддя.

Скарги до ЄСПЛ, зазначив Гнатовський, свідчать, що Україна має системні проблеми у пенітенціарній, правоохоронній і судовій системах, проблеми з правом власності, а також з "функціонуванням правової системи загалом".

"Загалом скарги громадян України достатньо типові, вони стосуються тих самих системних проблем, які не розв’язуються десятиліттями. Є, наприклад, велика системна проблема умов тримання під вартою та умов у пенітенціарних установах. Багато заяв на цю тему надходило і надходить, їхня кількість збільшується", - пояснив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Гаранта в нас немає
  • Super Gut
    "...досі розглядаються деякі заяви, пов'язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсаці"

    до росії не пробували позиватися?
  • Al Kap
    1. В Україні нема судової Системи.

    Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».

    2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
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