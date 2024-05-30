Росія - крихка структура, яку легко розбити. У певний момент світ побачить сценарій "чорного лебедя" для Кремля, - МЗС Чехії

Уряд Чехії бачить перемогу України як повне відновлення територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік.

За словами дипломата, перемога України має відповідати на питання "що далі".

"Ми, зокрема, кажемо, що Росія мусить компенсувати Україні всі збитки. І перемога має також давати відповідь на питання, що має далі відбутися з Росією", - наголосив Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну.

Водночас він утримався від конкретики, оскільки чеські представники публічно не висловлюють думки на цю тему, але зауважив, що "це питання неминуче".

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Стулік також висловив переконання, що "Росія - дуже крихка структура, яку легко розбити".

"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" для Росії. Тоді у Росії закінчиться все. Цей перелам може статися у будь-яку мить", - додав дипломат.