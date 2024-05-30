Росія - крихка структура, яку легко розбити. У певний момент світ побачить сценарій "чорного лебедя" для Кремля, - МЗС Чехії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік.
За словами дипломата, перемога України має відповідати на питання "що далі".
"Ми, зокрема, кажемо, що Росія мусить компенсувати Україні всі збитки. І перемога має також давати відповідь на питання, що має далі відбутися з Росією", - наголосив Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну.
Водночас він утримався від конкретики, оскільки чеські представники публічно не висловлюють думки на цю тему, але зауважив, що "це питання неминуче".
Стулік також висловив переконання, що "Росія - дуже крихка структура, яку легко розбити".
"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" для Росії. Тоді у Росії закінчиться все. Цей перелам може статися у будь-яку мить", - додав дипломат.