Для забезпечення фронту деревиною посередники не потрібні, - генеральний директор ДП "Ліси України"
Про це повідомив генеральний директор "Лісів України" Юрій Болоховець.
"Оборона держави — наш пріоритет. Підприємство першочергово виконувало і виконує всі без виключення оборонні замовлення. Ми — найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, "Ліси України" готові до значного збільшення обсягів поставок", - зазначив Болоховець.
За словами очільника підприємства, умови передачі деревини для фортифікацій визначають Міноборони, ОВА, військові підрозділи. Це можуть бути тендери, прямі договори, інші механізми.
"Замовникам немає необхідності звертатися до посередників — ми знайдемо обсяги, організуємо поставку. Про яку б точку на карті України не йшлося", - підкреслив Болоховець.
На цьому тижні ДП "Ліси України" виграло тендер Міністерства оборони України на поставку майже 28 тис. куб. м деревини. Торги відбувалися на Prozorro. З початку 2024 року ДП "Ліси України" безоплатно надало Силам оборони майже 75 тис. куб. м деревини.