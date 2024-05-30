Путіну не потрібен Крим та Донбас. Він хоче домінування у всій Європі, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав не вірити словам Путіна про готовність до мирних перемовин.

Про це він заявив в інтерв’ю болгарському агентству BGNES Agency, передає Цензор.НЕТ.

Лідер "ЄС" наголосив, що Україні необхідні поставки зброї, санкції проти РФ та фінансова підтримка.

"Путіну не потрібен Крим. І Донбас Путіну не потрібен. Які докази? Він повністю зруйнував Донбас. Якщо ви сьогодні побачите картину у Вугледарі, Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці, Лисичанську, Сєверодонецьку та інших містах, то на цій території немає життя. Путін хоче знищити Україну, тому що йому навіть сама Україна не потрібна. Путін хоче домінування в усій Європі. Це божевільна ідея імператора", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, одного дня Путін може заявити, що Болгарія чи Німеччина колись були частиною Російської Імперії.

"Єдиний урок, який ми маємо засвоїти, це те, що ми маємо бути єдиними, сильними та рішучими. Ми не повинні дозволяти Путіну нас лякати і не повинні йому довіряти. Моя категорична рекомендація Болгарії та нашим партнерам по НАТО - давайте зупинимо Путіна в Україні. Давайте не будемо зупиняти це в інших країнах, чи то в Болгарії, чи Румунії, чи Польщі", - сказав Порошенко.

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Також він закликав не вірити словам Путіна, що він нібито готовий до мирних переговорів.

"Путін - офіцер КДБ, спеціально навчений брехати. Я можу це підтвердити за п’ять років свого президентства. Не дивіться на те, що він говорить, дивіться на те, що він робить. У той день, коли він заявив, що готовий до переговорів, він атакував торговий центр у Харкові балістичними ракетами, крилатими ракетами та керованими бомбами. Там загинули мирні жителі, у тому числі діти, десятки отримали важкі поранення. Це лише один шокуючий момент в одному українському місті, після одного нападу Путіна. Це ціна, яку Україна платить за тих, хто все ще думає, що, можливо, Путін скаже їм щось позитивне. Ні! Путін розуміє тільки мову сили, і щоб вести ефективні переговори, ми повинні бути сильними.

Знаєте, хто найкращий мирний переговірник з Путіним? Хто найкращий дипломат? Це Збройні сили України. І ми повинні зробити їх сильнішими. Нам потрібно покращити їхні можливості. Поставити їм зброю та нові технології, накласти санкції на Росію, щоб зменшити можливості Путіна фінансувати війну, забезпечити фінансові ресурси та дати запрошення до НАТО. Це найкраща відповідь Путіну", - підсумував Порошенко.

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