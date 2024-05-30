Понад 800 осіб вже внесено до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні, - Мінспорту

Міністерство молоді та спорту вже внесло понад 800 атлетів і спортивних чиновників до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мінспорту разом із Центром протидії дезінформації РНБО України, журналістами Watchers.Media та спортивною спільнотою сформували базу даних із більш як 800 представників Росії та Білорусі, які підтримують війну. Із доказами, як кожен із цих спортсменів чи функціонерів підтримує війну загалом і диктатора Путіна зокрема", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, разом з Національним олімпійським комітетом України (НОК) та спортивними федераціями ці факти передають Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

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Також у міністерстві заявили, що світова спільнота має усвідомлювати, що спортсмени з РФ і Білорусі, які отримали попередні ліцензії на участь в Олімпійських іграх у Парижі, фактично є співучасниками війни в Україні й не можуть претендувати на статус індивідуальних нейтральних атлетів.

"Тож важливо докладати спільних зусиль до відсторонення спортсменів із країн-агресорів від участі в Олімпійських іграх", - наголосили в Мінспорту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів,