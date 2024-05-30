Більша частина Вовчанська під контролем Сил оборони, у росіян проблеми з логістикою, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти продовжують штурмувати Вовчанськ на Харківщині, рашисти намагаються закріпитися в місті.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські окупанти мають проблеми з логістикою на харківському напрямку. Окупанти втрачають багато техніки, яку використовують для наступу", - сказав він.

Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб досягти успіху", - додав Волошин.

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Речник додав, що для ударів по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепьок", завдає ударів по місту термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.

Також противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Намагаючись підтримати активні штурмові дії, ворог намагається маневрувати резервами, зокрема переміщаючи свої підрозділи, що належать до 44 та 11 армійських корпусів.

"Підрозділи наших військ укріплюють оборону й тримають російських загарбників під вогневим контролем... Ворог намагався просунутися в напрямку населеного пункту Липці, але був відкинутий. Ворожа армія перейшла до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів", - підсумував він.

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